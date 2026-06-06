前日５日のオリックス戦（東京ドーム）を体調不良で欠場した巨人・松本剛外野手が６日、東京ドームのグラウンドに姿を現した。全体練習に参加する見通しだ。５日は試合前練習でグラウンドに姿を現さず、ベンチ入りメンバー入りも出場機会はなかった。橋上監督代行は「体調不良ということで外しました」と説明していた。交流戦は９試合に出場し打率３割７分５厘と打線を支えている。