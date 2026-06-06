東京１１Ｒ・麦秋ステークス・馬トク激走馬＝モーニングマジック前走、２勝クラス５戦目での卒業を果たしたマインドユアビスケッツ産駒。抜け出した後も三浦皇成騎手からムチが数発入ったように、やや集中力を欠きながらの１着入線。そこが課題でもあり、のびしろでもある部分だ。デビュー１４戦で１度しか掲示板を外していない安定感が売り。中間は在厩で調整され、坂路３本。動きに甘さが抜け、反応が鋭くなった。５００キロ