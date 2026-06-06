阪神・才木浩人投手が、７日の楽天戦（甲子園）に先発する。楽天戦に登板するのは、２０１８年６月１７日（当時・楽天生命）以来、約８年ぶりとなる。その登板は４回７安打４失点で降板した。「（対戦は）２回目ですけど、自分の投球ができたらいいかな」と気負いはない。今季は１０登板で５勝２敗、防御率３・１３と好調な右腕がチームに勝利を呼び込む。