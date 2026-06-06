俳優の賀来賢人が５日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・後１１時）に出演。プライベートでの自身の姿を明かした。番組内でＭＣの笑福亭鶴瓶に「“モジャ”とはどういう関係？」と俳優・今井隆文の愛称を使って関係を質問。賀来は「パパ友です」と答えた。さらに妻で女優の榮倉奈々が不在の時は「僕がワンオペになると毎回モジャに連絡して『一緒に公園に行きませんか？』って言って。だから僕の子どもと彼の子ども