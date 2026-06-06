公式販売サイトのエラーで約60人分が無料で誤発券される事態に国際サッカー連盟（FIFA）は5日、公式ウェブサイトのエラーにより無料で誤って発券された約60人分の北中米ワールドカップ（W杯）のチケットをキャンセルした。米衛星放送「ESPN」が報じた。問題となったチケットは、5月21日に公式W杯サイトを通じて販売されたものだという。決済プロセスにおける不具合により無料で割り当てられていた。FIFAは声明を出し、エラーを