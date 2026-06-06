マンションの12階から電子レンジを投げ落とした40代の女が警察に逮捕された。京畿道富川（ブチョン）遠美（ウォンミ）警察署は、公衆脅迫容疑で40代の女Aを逮捕し、取り調べを行っていると5日、明らかにした。Aは同日午前11時23分ごろ、富川市遠美区のマンション12階から外に電子レンジを投げ落とした。マンションの下には歩行者がいたが、幸い、人命被害はなかった。通報を受けた警察と消防当局は、Aがマンションから飛び降りるお