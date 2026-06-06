奈良県桜井市は４日、市内の男性から昨年寄付された金塊２０キロのうち１０キロについて、一般競争入札により東京都の貴金属会社への売却が決まったと発表した。時期により変動するが、売却見込み額は２億６６３３万円（４月２３日現在）。８日開会の市議会に関連議案を提案する。市は５キロずつ入札しようとしたが、応札者がいなかった。３回目に量を増やしたところ、決まった。残りも一般競争入札で売却するという。売却益は