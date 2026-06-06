◇ナ・リーグパドレス0−5メッツ（2026年6月5日サンディエゴ）パドレスの松井裕樹投手（30）が5日（日本時間6日）、本拠でのメッツ戦に9回途中から登板。今季初の連投で1/3回を無安打無失点だった。チームは今季ワーストの6連敗を喫した。9回、守護神・ミラーが乱調でバティに適時打を浴び2死一塁で降板。後を継いだ松井は代打・ビエントスを3球で空振り三振に仕留め、仕事を果たし防御率は0・53となった。ただ、チー