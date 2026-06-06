全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・三軒茶屋の喫茶店『喫茶まくあい』です。素朴なおやつとたわいもない会話に心が和む線路側の窓から世田谷線が見下ろせる。おやつはチーズケーキとチョコスコーンが定番で毎月限定のおやつも登場。チキンカレーは敢えて普通を目指し、野菜をじっくり煮込んでトロトロに。朝から提供しているため、朝カレーを楽しみに来るご近所さんも多