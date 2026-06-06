熱帯低気圧から変わる低気圧や前線の影響で、7日(日)は九州から四国で大雨になるところがあるでしょう。九州南部・奄美地方では7日にかけて、土砂災害に厳重に警戒してください。低気圧は6日(土)は東シナ海を進み、途中熱帯低気圧に変わる可能性がありますが、7日(日)のはじめに梅雨前線上の低気圧になる見込みです。低気圧は8日(月)にかけて本州の南岸を東北東に進むでしょう。6日(土)の雨と風の予想ですが、低気圧は先島諸島から