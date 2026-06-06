◇交流戦オリックス―広島（2026年6月6日マツダ）オリックスの窪田洋祐外野手（18）が前日5日の緊急昇格に伴うバタバタぶりを明かした。ナイターの広島戦の試合前練習にも参加していた渡部の登録抹消が当日の状態を確認したうえで決まったため、窪田に1軍昇格が伝えられたのは、ファーム・リーグの阪神戦（SGL）が終了し、大阪・舞洲の球団施設に向けバスで移動している最中のことだった。そのまま寮で荷造りして広