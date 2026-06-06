オリックスの宮国凌空投手（20）が7日の広島戦（マツダ）に先発する。5日の試合前練習から1軍に合流しており「前回とは球場も相手も違いますけど。やることは変わらないので、いつも通りいけたら」と意気込みを口にした。5月5日に支配下選手として契約した宮国は8日の日本ハム戦（京セラドーム）にプロ初登板で初先発し、3回2失点で降板。翌9日に出場選手登録を抹消された。その後はファーム・リーグで3試合に登板。前回登板