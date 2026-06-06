「これは父が将来のために残してくれたお金だから問題ない」と考え、遺品から見つかった自分名義の通帳をそのまま利用しようとする人もいるかもしれません。しかし、名義が本人であっても、実際の管理者や資金の出所によっては税務上の取り扱いが異なる場合があります。 税務調査では、家族名義の預金口座についても確認が行われることがあり、特に親が管理していたとみられる「名義預金」は注意が必要です。自分名義の口座