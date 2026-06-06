2025年6月に成立した「年金制度改正法」により、遺族厚生年金の支給条件が見直されました。主目的は男女差の解消ですが、給付期間が短縮されるケースもあるため、不安の声が出ているようです。 本記事では改正による変更点や、支給額の差を試算して解説します。 令和10年4月から遺族年金の支給条件が見直しに 2025年6月に成立した「年金制度改正法」により、遺族厚生年金の支給条件が見直されました。これ