毎月美容院で白髪染めをしていると、夫から「ドラッグストアの市販品なら1000円くらいで済むのに、毎月5000円は高くない？」と指摘され、モヤモヤした経験を持つ人は多いのではないでしょうか。 確かに計算上は大きな差になりますが、自分で染める手間や髪へのダメージを考えると、単純に金額だけで割り切れる問題ではありません。本記事では、10年間のコスト差を検証しつつ、髪の美しさと家計のバランスを取るための