【モデルプレス＝2026/06/06】女優の高岡早紀が6月4日、自身のInstagramを更新。自家製のピクルスを公開した。【写真】53歳大河女優「瓶がおしゃれすぎる」娘リクエストの自家製ピクルス◆高岡早紀、自家製のピクルス披露高岡は「娘のリクエストできゅうりのピクルス作った」と報告。「自家製のディルとローズマリーを入れて」と説明し、きゅうり、ディル、ローズマリー、輪切りの唐辛子などがピクルス液にしっかりと浸かった様子