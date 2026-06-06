◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―日本ハム（６日・神宮）日本ハムＯＢの斎藤佑樹氏が試合前の始球式に登場した。ブルーのポロシャツにグレーのパンツというさわやかないでたちでマウンドへ。アップ時に早実の後輩となる清宮幸が打席に立つことを提案し“対決”が実現。現役時代さながらのストライク投球を披露し「投げられただけで、届いただけで１００点だと思います」と笑顔を見せた。斎藤氏は東京六大学の早