資料香川県空撮 帝国データバンク高松支店が、2026年度の設備投資計画について四国の企業を対象にインターネット調査を行いました。 「すでに実施」「予定している」「実施を検討中」を合わせると58.1％となり、前年の調査より3.2ポイント減り、2年ぶりに減少しました。逆に「予定していない」企業は33.9％と2.0ポイント増え、2年ぶりに増加しました。設備投資を行わない理由は、「先行きが見通せない」が51.