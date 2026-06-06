佐々木希 佐々木希が６日、都内で、カレンダー『気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（ワニブックス刊）の発売を記念した取材会に臨んだ。デビュー20周年を記念した10年ぶりのカレンダー。フォトセッションではサプライズでケーキが用意され「嬉しい！」と喜んだ。本作は、“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくりで、ベッドで目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップ