タレントの中山秀征が公開したカッコいい姿に絶賛の声が集まっている。６日までにインスタグラムで「映画『Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル』ジャパンプレミアに出席させていただきました」と報告。「マイケルジャクソンの知られざる世界を見事に描いているこの作品！！会場は熱気で大変な盛り上がりでした」と感想を述べ、「レッドカーペットを歩かせて頂き、ちょっぴりマイケル気分！」とつづり、赤のジャケットに黒でストライプ