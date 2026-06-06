阪神・高橋遥人投手が「３・４月度ＪＥＲＡセ・リーグＡＷＡＲＤ月間大賞」と「ＪＥＲＡセ・リーグＡＷＡＲＤ特別賞・Ｍｒ.ＺＥＲＯ」のダブル受賞を果たし、６日に会見を行った。選考委員の鳥谷敬氏、川上憲伸氏らからの選出を受けて「うれしいです。うまくいきすぎですけど、それなりにチームに貢献できたかなと」と、はにかんだ。好調を維持するため、生活面で気をつけているのは太らないこと。オフ期間からコーラな