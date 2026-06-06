ヤクルトの池山隆寛監督が5日の日本ハム戦で、メンバー表交換の際に見せたパフォーマンスについての裏話を明かしました。試合前に両チームの監督同士で行われるメンバー表交換。日本ハムの新庄剛志監督は毎回、ファンを盛り上げるパフォーマンスを見せてきました。そしてこの日はヤクルトと日本ハムの交流戦。池山監督はメンバー表交換の際に、新庄監督をまねてスタイリッシュなマスクをつけて登場しました。両監督とも両手を高く