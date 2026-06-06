◇MLB オリオールズ 13-3 ブルージェイズ(日本時間6日、ロジャース・センター)ブルージェイズ・岡本和真選手が2試合連続マルチ安打の活躍を見せました。「7番・サード」としてスタメン出場し、同点で迎えた2回の第1打席でレフトへヒットを放ち出塁。続く打者のヒットで3塁まで進みましたが、後続が倒れ得点にはつながりませんでした。5回の先頭打者として迎えた第2打席はセンターへのヒットを放ちこの日2安打目をマーク。その後ブ