住宅ローンを組んだみなさんは、ローン返済が続くなかで、資産形成にはどこまで取り組めているのでしょうか。三井住友信託銀行株式会社（東京都千代田区）が運営する『三井住友トラスト・資産のミライ研究所』が実施した「住まいと資産形成に関する意識と実態調査（2026年）」によると、同じ世帯年収であっても、ペアローン世帯のほうが単独ローン世帯よりも資産形成を行っている人が多いことがわかりました。【調査結果】借入形態