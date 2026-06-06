人気モデルの特別仕様が登場KTM Japanは、2026年5月22日、スウェーデン発祥のバイクブランド「ハスクバーナ」のネイキッドモデル「Svartpilen 801（スヴァルトピレン801）」の派生モデルとして、「Svartpilen 801 SE」を発売しました。ベースとなっているスヴァルトピレン801は、アップライトなハンドルバーと熟考されたシート形状によって足つき性が良く、日常的な使用から長距離走行まで、ライダーが一体感のある快適な走り