手がかかる幼児期。家事に子育てに仕事にと目の前のことに一生懸命向き合ううちに、あっという間に日々が過ぎていく……。そんなふうに感じているママも少なくないのではないでしょうか。今回、ママスタコミュニティにこんな投稿がありました。『もし幼児期に戻って子育てし直せるとしたら、何かしたいことはありますか？こんなふうに過ごしたいとか、こんな習い事をさせたいとか、成長してみて気付いたこと』この投稿に、先輩マ