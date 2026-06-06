田中圭をはじめ芸能界でポーカー熱が高まるなか、実はお笑い界にも“本気のポーカープレイヤー”がいる。マテンロウのアントニーだ。愛好家ランキングで一時日本1位となり、韓国・済州島の大会では優勝賞金400万円も手にした。芸歴17年の芸人が、なぜポーカーにのめり込んだのか。韓国・済州島での優勝から6月に開催されるラスベガスの世界大会「WSOP」への挑戦まで、その想いを