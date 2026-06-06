6日午前、庄内町で住宅敷地内のカーポートの一部と車両等の一部を焼く火災がありました。 警察によりますと、６日午前10時過ぎ、庄内町清川の無職の男性(76)の住宅敷地内にあるカーポートから煙が上がっているのを近所の人が見つけ110番通報しました。火は30分後に消防の放水により消し止められました。この火災でカーポートの一部と車両などの一部が焼けたということです。住宅への延焼はな