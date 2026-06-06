＜全米女子オープン2日目◇5日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞リビエラCCの名物ホールとして知られる10番パー4で、昨季の日本ツアー年間女王・佐久間朱莉がショットインイーグルを決め、ギャラリーを沸かせた。【実際の映像】バックスピンでズドン！ 佐久間朱莉イーグルの瞬間310ヤードと距離の短い10番は、右斜めに長く伸びるグリーン形状が特徴。グリーンを広く使うためには、フェアウェイ左サイドの