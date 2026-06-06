＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ3日目◇6日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇決勝＝7464ヤード・パー71＞国内男子メジャーの第3ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、ツアー初優勝を狙う25歳・出利葉太一郎がトータル9アンダー・単独首位をキープしている。【写真】大西魁斗、頭の位置がやばいです2打差2位に片岡尚之。3打差3位に坂本雄介、5打差4位タイには岩田寛と大西魁斗が続いている