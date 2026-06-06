ソフトバンク近藤健介外野手（32）は6日のDeNA戦を、ベンチスタートとなった。5日の同戦で死球を右足首付近に受けて途中交代。小久保監督は「骨は大丈夫そう。明日の状態を見てからですね」と話していた。一夜明けてのデイゲーム前の練習には、チームとは別に球場入りしグラウンドに姿を見せずに室内での治療にあてていた。