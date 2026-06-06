久留米競輪場の開設77周年記念「第32回中野カップレース」（G3）は3日目を迎えた。2Rを単騎捲りで制した吉川嘉斗（33＝徳島）が通算200勝を達成した。「島川（将貴）と犬伏（湧也）から“先捲りに行け”と言われていた。合わされたかと思ったが乗り越えられた。残れて良かったです」味のあるコメントで楽しませてくれる好漢。さらなる活躍に期待だ。