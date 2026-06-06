阪神・高橋遥人投手（30）が6日、「JERAセ・リーグAWARD3、4月度月間大賞」を受賞した。「うまくいきすぎですけど。それなりにチームに貢献できたかな」高橋は4試合で3勝0敗、防御率0・27、3完封と圧倒的な数字で選出された。今オフは減量に取り組み、約5キロの減量に成功した。「間食しないとか、ジュースは飲まないですけどお菓子は食べます。体重計見てお菓子食べるって感じです。まだ余力、隙間あるなと思ったら全然食