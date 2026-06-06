当初事務所からは「正統派ヒロイン」として推薦された人気アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の惣流・アスカ・ラングレー役で知られる声優の宮村優子が、自身の公式YouTubeチャンネルでデビュー当時の驚きの事実を明かした。【動画】変わらずかわいい！「綾波レイ役」を受けたと明かしたアスカ役・宮村優子宮村によると、本作のオーディションは1994年秋頃に実施された。当初ボイスサンプルには「正統派ヒロイン」と書かれ、事