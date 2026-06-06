「月間ＪＥＲＡセ・リーグＡＷＡＲＤ」の３・４月度の大賞を受賞した、阪神の高橋遥人投手が６日、会見を行った。高橋は「うれしいです。うまくいきすぎですけど、それなりにチームに貢献できたかなと思います」と活躍を振り返った。球団ＯＢの鳥谷敬さんら、球界レジェンドからの選出に「テレビの中で見ていたような人たちに選んでいただいて、うれしい」と語った。３・４月は４試合に登板し３勝をマーク。そのすべてが完