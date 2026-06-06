人妻との不倫が動画配信者によって拡散された社長が、部下から会社の不正について直談判されるも、「告発でもするか？俺が指示した証拠はねえのに」と開き直り、部下に責任を擦り付けた。【映像】美月（桜井日奈子）が愛人に投げ飛ばされ、すがりつく衝撃シーン6月5日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）