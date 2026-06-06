フリーアナウンサー徳光和夫（85）が6日、ニッポン放送「とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に生出演。5月31日に活動を終了した嵐について語った。徳光は「残念ながら仕事で行かれなかったんですけどね。櫻井翔さんによりますと、ラストライブの後無人のステージで、車座になって乾杯とかなんとかって、『NEWS ZERO』で言ってたのかな、たしかね」と振り返りながら「本当に結束固いっていうかね、本当に彼らの話を聞いてると