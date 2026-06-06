【モデルプレス＝2026/06/06】タレントの井上咲楽が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。「試作ご飯」が並んだ食卓を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「メニューの組み合わせがいい感じ」試作ご飯4品◆井上咲楽「試作ご飯」公開井上は、「試作ご飯」とつづり、食卓に並べられた料理の写真を投稿。お皿に盛り付けられた水餃子のようなメニューをはじめ、お椀に入ったスープ、タッパーに詰められ