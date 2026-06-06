【モデルプレス＝2026/06/06】音楽家で俳優の星野源が6月6日までに自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。【写真】45歳「紅白」出場歌手「雰囲気変わりますね」金髪に電撃イメチェン◆星野源、イ・ヨンジの東京公演に金髪ヘアで登場6月5日に行われた韓国のヒップホップアーティスト、イ・ヨンジ（Lee Youngji）の日本単独公演にて、ゲストとして登場した星野。黒髪のイメージから一転、金髪にパーマ