【モデルプレス＝2026/06/06】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の佐々木舞香が6月4日、自身のInstagramを更新。メンバーとの2ショットを公開した。【写真】26歳イコラブ人気メンバー「遭遇したら二度見しちゃう」ディズニー満喫ショット◆佐々木舞香、山本杏奈とのディズニー満喫ショット披露佐々木は「杏奈とディズニー 行ってきた」とメンバーの山本杏奈と東京ディズニーリゾートを訪れたことを報