鹿児島県喜界町に発表されていたレベル4の土砂災害危険警報は、6日午後1時半に解除されました。 これに伴い、喜界町は、町内全域に発表していた警戒レベル4の「避難指示」をレベル3の「高齢者等避難」に切り換えました。 ・ ・ ・