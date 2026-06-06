Nゲージ鉄道模型まつり 鉄道模型の魅力が体験できるイベントが6日、高松市で開かれました。 朝から大行列。高松オルネで始まった「Nゲージ鉄道模型まつり」です。鉄道と鉄道模型の魅力を知ってもらおうと、JR四国と鉄道模型メーカーのカトーが企画しました。 ジオラマの中で鉄道模型を走らせる縦3m、横5mの「レイアウト」が設置され、子どもから大人まで夢中になっていました。ジオ