関東甲信は、明日7日(日)の夕方から雨が降り出し、8日(月)の朝にかけては、本降りの雨となる所もあるでしょう。朝の通勤・通学の時間帯は大雨にご注意ください。そのあとも、すっきりしない天気が続く見通しで、週明けにも梅雨入りの可能性があります。明日7日夕方から雨8日朝にかけてまとまった雨に明日7日(日)は、前線を伴った低気圧が本州南岸付近を進むでしょう。関東地方では朝から雲が多く、天気は下り坂です。早い所では