◆ＮＰＢチャレンジカップＢＣ千葉―巨人３軍（６日・秋津）巨人は３軍のスタメンを発表した。前日５日の同戦で本塁打を含む３安打５打点を記録した笹原は「１番・中堅」、「４番・一塁」には竹下が入る。先発は育成３年目左腕の千葉。巨人のスタメンは以下の通り。１番・中堅笹原２番・遊撃川原田３番・左翼知念４番・一塁竹下５番・右翼相沢６番・ＤＨフェリス７番・捕手坂本達８番・二塁北