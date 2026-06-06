ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（クラレ）が６日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ周辺で自身が発起人でもある環境プロジェクト「ＪＵＭＰｆｏｒＴｈｅＥａｒｔｈ」の一環として行った「トレッキング＆クリーンアクション」に、２月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード・ビッグエアで日本女子初の金メダルを獲得し、スロープスタイルでも銅メダルを手にした村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）をゲスト