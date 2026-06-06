◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（６日・甲子園）楽天のドラフト２位・伊藤樹投手（２２）＝早大＝が６日、出場選手登録を抹消された。伊藤樹は前日５日の阪神戦でプロ初登板。７回からマウンドに上がり、２回４安打２四球、４失点だった。代わってドラフト１位・藤原聡大投手（２２）＝花園大＝が出場選手登録された。リリーフでの起用が見込まれている。