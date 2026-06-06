◆米大リーグドジャース１ｘ―０エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が５日（日本時間６日）、本拠地・エンゼルス戦に先発し、７回２安打無失点の好投を見せた。メジャー移籍後最速となる１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測。トラウトからの２Ｋを含む自己新１０奪三振と、圧巻の投球を見せた右腕は４勝目はお預けとなったが、「基本的にやっ