下半身のコンディション不良のため、故障班で調整中の巨人・石塚裕惺内野手が６日、ジャイアンツ球場でフリー打撃を再開した。打席が通常の位置よりも５メートルほどバックネット寄りだったが、サク越えを連発するなど力強いスイングを披露した。「ずっと室内で打っていたので、飛距離を確認したかった。確率をもっともっと上げていけるように」と気を引き締めた。石塚は、泉口のフリー打撃の打球直撃による負傷を受けて４月２