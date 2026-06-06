ラップで包んで加熱するだけ！ 旬のとうもろこし。茹でるのが面倒ではありませんか？実はレンジで簡単においしく調理することができちゃうんです。つくれぽ数1000超えのコンロを使わないとうもろこしのレンジ調理法をご紹介します。 時短なのに甘さしっかり！レンジ調理1.軽く洗う 水分をそのまま残すことがみずみずしく仕上げるポイントです。 2.レンジで加熱 ラップにつつみレンジ加熱すると中が蒸されるので、甘みが逃げに