俳優・三田村邦彦が、きょう6日放送のテレビ大阪『おとな旅あるき旅』（毎週土曜後6：30）で、タレント・斉藤雪乃と島根・温泉津（ゆのつ）を訪れる。【写真多数】三田村邦彦、斉藤雪乃と酒＆グルメ満喫の2ショット温泉津は「石見銀山遺跡とその文化的景観」に位置する港町で、古くから「薬効の高い湯治場」として親しまれてきた中国地方屈指の温泉地。その街並みは温泉町として全国で唯一「重要伝統的建造物群保存地区」に